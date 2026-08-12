Состояние разработчика дронов "Овод" после покушения в Туле остается тяжелым

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Состояние разработчика отечественных FPV-дронов "Овод" Андрея Черезова, на которого совершили покушение в Туле, остается стабильно тяжелым. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании-производителя беспилотников.

Там уточнили, что нападавший стрелял почти в упор и три раза попал в пострадавшего.

Покушение на Черезова произошло 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева в Туле. Неизвестный открыл огонь по нему, после чего мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте работала следственно-оперативная группа.

