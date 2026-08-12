Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии находятся оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются, уточнили в департаменте.

Движение затруднено на километр и осуществляется по 2 полосам из 5. Водителей призвали быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.

Немногим ранее 4 машины столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца около Новолужнецкого проезда. Из-за этого движение транспорта на участке затруднено на 3 километра, автомобили проезжают по 3 полосам из 5. Водителей попросили искать пути объезда.