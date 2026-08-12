Эксперт Мясоедов: AppStore в России станет "пустым" из-за удаления приложений

Приложение "Яндекс Пэй" исчезло из магазина App Store. Ждать ли новой волны "зачистки" отечественных программ и как это скажется на пользователях гаджетов от компании Apple – в материале Москвы 24.

"Что-нибудь придумаем"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Приложение "Яндекс Пэй" удалили из магазина приложений App Store. При попытке пользователей устройств от компании Apple перейти на страницу появляется уведомление, что сервис больше недоступен в России.

Однако в телеграм-канале платформы призвали не удалять приложение, поскольку уже установленные версии продолжают работать. Также можно добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства.

"Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами", – сообщили в компании, добавив, что приложение по-прежнему доступно для скачивания и обновления в Google Play.





из сообщения компании Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем.

Ранее Apple удалила из App Store сервисы холдинга VK. В Минцифры РФ назвали это политически мотивированным решением и подчеркнули, что действия компании могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, удаление российских приложений подорвало доверие россиян к Apple. В частности, 52% владельцев iPhone заявили, что теперь пользоваться смартфоном стало менее удобно. При этом 56% респондентов считают действия иностранных компаний некорректными.

Кроме того, владельцы iPhone испытывают проблемы в работе уже установленных приложений. Опрос показал, что порядка 66% пользователей перестали получать уведомления, почти каждый второй (46%) испытывает трудности с обновлением приложений, а 39% столкнулись со сбоями при отправке и получении сообщений. Лишь 14% опрошенных отметили, что ограничения никак не повлияли на их опыт использования устройства.

При этом 45% респондентов считают, что со временем владельцы iPhone начнут массово переходить на устройства, которые работают на базе операционной системы Android. Однако и с ними не все так гладко: в частности, 12 августа из магазина Google Play удалили приложение "Ozon Банк". Ранее та же участь ждала и многие другие отечественные сервисы, среди которых VK и MAX.

При этом пользователям Android удаленные приложения доступны в том числе в российском магазине RuStore.

"Деньги будут потрачены зря"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков, которая продолжится и в будущем. И в первую очередь под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы.

"Это консолидированная борьба с российскими предпринимателями и IT-компаниями, которая наблюдалась еще с давних времен, когда из США быстро выдавили "Лабораторию Касперского". Как только американцы увидели ее силу, они немедленно выкинули за пределы страны", – отметил парламентарий в разговоре с Москвой 24.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Подобное станет продолжаться неизбежно: мир будет все больше сегментироваться на западный и восточный (Россия, Китай, Индия) с аналогичными, ничем не уступающими, а во многом и превосходящими технологиями.

В этой связи депутат призвал как можно скорее замещать западные платформы, в том числе связанные с Apple и Google, отечественными аналогами.

"Российские разработчики будут пытаться внедрить свои приложения обратно в Apple: банки придумывали новые названия, снова закачивали в магазины, но их быстро удаляли, это бесперспективно", – убежден Свинцов.

В свою очередь, IT-эксперт Павел Мясоедов отметил, что удаление сервиса "Яндекса" является продолжением тренда, начавшегося с введения Россией ограничивающих мер в сторону Apple по приему платежей от пользователей из нашей страны.

"Тогда компания начала менять отношение к рынку РФ, хотя до этого старалась выполнять требования регулятора, удаляя приложения выборочно. Это демонстрирует, что Apple, с одной стороны, готова идти навстречу, но с другой – ждет ответных мер", – предположил специалист в беседе с Москвой 24.

По его мнению, если компромисс не будет достигнут, Apple продолжит давление, и российский сегмент App Store станет оскудевать. Таким образом, для пользователей он станет менее интересным.





Павел Мясоедов IT-эксперт Удаление популярных приложений – это волюнтаристские, однобокие и несправедливые действия. Это не приведет к тотальному превращению iPhone в "кирпич", скорее, продукция Apple станет "пустой", экосистема не будет приносить прежние плоды. Большинство приложений окажутся веб-версиями в браузерах, но они все равно имеют ограниченные возможности, выглядят по-другому, неудобны. Пользователь будет думать, стоит ли переплачивать за Apple, если экосистема не работает и можно купить Android, где все доступно.

В то же время Мясоедов согласился, что отечественные разработчики будут пытаться повторно внедрить свои приложения на западные площадки. С наибольшей вероятностью на это пойдут банки, для них критически важно обеспечить безопасное взаимодействие с клиентами. В то же время стриминговые сервисы и медийные проекты, скорее всего, откажутся от такого шага из‑за высокой стоимости и сложности реализации, порассуждал эксперт.

"Обходные шаги (придумывание новых названий, перезакачка приложений) – это дорогостоящий и рискованный путь: можно выпустить приложение, а скачает его только 3% аудитории, и деньги будут потрачены зря", – добавил он.

В настоящее время подобные приложения в App Store существуют в среднем не более недели, компания Apple все строже пресекает использование обходных путей, обратил внимание специалист. С этой точки зрения такой подход вряд ли обретет массовую популярность. Со временем ситуация может подтолкнуть пользователей к переходу на альтернативные, более открытые операционные системы, заключил Мясоедов.

