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13 августа, 09:55

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА на логоцентр в Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА по логистическому центру в Чишминском районе Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в MAX.

Оба пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Хабиров уточнил, что всего в сторону республики направлялся 21 дрон, 16 из них уничтожили в Салавате. В настоящий момент в логоцентре тушат пожар, для этого также привлекли вертолет Ка-32.

В пресс-службе объединенной компании RWB добавили, что возгорание произошло на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. На объекте заблаговременно провели эвакуацию в соответствии с требованиями безопасности. Также подчеркивается, что хранение товаров на этой площадке не осуществляется.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что маркетплейсы превратились в мишень для атак, потому что киевский режим воюет не с руководством страны и ее армией, а с обычными гражданами.

Он также подчеркнул, что малый бизнес априори патриотичен, так как работает непосредственно на земле и не может вывести капиталы за рубеж, поэтому вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства должны быть в программе партии.

Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

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