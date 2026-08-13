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13 августа, 11:33

Происшествия

Стримеру Fasoollka запретили въезд в Казахстан на пять лет

Фото: телеграм-канал Fasoollka

Стримера Ксению Гузаеву, известную как Fasoollka, депортировали из Казахстана, ей запрещен въезд в страну на пять лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на департамент полиции Астаны.

До выдворения суд привлек девушку к ответственности за некорректные высказывания в соцсетях. Она не раз оскорбляла местных жителей и ставила под сомнение принадлежность Павлодара Казахстану.

При этом сама Гузаева в телеграм-канале написала, что ей назначили штраф в 85 тысяч тенге (примерно 15 тысяч рублей), а о депортации она узнала случайно в аэропорту. Пользователи отметили, что ее "все предупреждали" и что "явно не стоило ехать в другую страну и так негативно отзываться о ней".

Ранее правоохранители задержали стримера Анастасию Кипишную на Павелецком вокзале Москвы по подозрению в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Ее доставили в дежурную часть линейного управления для разбирательства. База МВД России подтверждает нахождение Кипишной в розыске, однако статья не указывается.

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