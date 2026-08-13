В российских школах создадут комиссии по урегулированию споров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Во всех российских школах до 1 сентября появятся комиссии по урегулированию споров. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

"Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе", – приводит ТАСС слова главы ведомства.

Как именно будут формироваться комиссии и кто в них будет состоять, Кравцов не уточнил.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения России не планирует отменять домашние задания для школьников. Он пояснил, что такие задания необходимы для повторения пройденного материала. При этом систему домашних заданий необходимо совершенствовать.

До этого Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов, позволяющие изучать историю новых регионов в общем контексте, а также учебник "Обществознание: базовый уровень" для учреждений среднего профессионального образования.