Минпросвещения РФ не будет отменять домашние задания для школьников

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Минпросвещения России не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении к участникам пленарного заседания августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

По словам Кравцова, домашняя работа необходима для повторения пройденного материала. При этом систему домашних заданий, отметил министр, необходимо совершенствовать.

Ранее Минпросвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей, включив пособия по истории воссоединенных регионов "История нашего края. Донбасс и Новороссия" и учебник "Обществознание: базовый уровень".

С 1 сентября образовательный процесс пополнится новыми учебными материалами. Завершается переход на единые учебники истории для 5–9-х классов, а также вводятся в эксплуатацию пособия по обществознанию для 9–10-х классов. Кроме того, федеральный перечень дополнен региональными учебными изданиями и пособиями по ключевым дисциплинам для всех ступеней общего образования.

