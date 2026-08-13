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Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. В нем указаны требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

"Зернистая икра должна быть изготовлена из икры-зерна тихоокеанских лососей, обработанной поваренной солью, с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов или без них, и расфасована в банки", – говорится в сообщении.

Красную икру делят на первый и второй сорт, который влияет на требования к показателям вкуса, цвета, консистенции и внешнего вида.

Уточняется, что продукт обоих сортов должен иметь свойственный икре данного вида рыб вкус без посторонних привкусов. При этом первый сорт может быть немного горьким и острым, в случае с неркой и кижучем – иметь только привкус горечи. Второй сорт всегда имеет вкус остроты или горечи, вне зависимости от вида рыбы.

Цвет икры должен быть однородным, однако неоднородность допускается для продукции первого сорта (в случае нерки и кижуча), а также для всех видов рыб у икры второго сорта.

Кроме того, икринки по консистенции должны быть упругими, с сухой или слегка влажной поверхностью и легко отделяться друг от друга. В то же время икра первой категории может быть немного вязкой, а второго – быть немного влажной и вязкой с сохранением зернистости.

Согласно ГОСТу, в банке должна быть икра одного вида рыб, а зерна – чистые и целые, без пленки и сгустков крови. Продукт первого сорта может содержать оболочки икринок, у второго сорта можно обнаружить незначительный отстой, а также фрагменты соединительной пленки ястыка и оболочек.

Массовая доля соли в икре первой категории не должна превышать 3–6%, а второй категории – 3–7%. Вместимость металлической банки с продукцией равна не более 270 миллилитров, а стеклянной – не более 500 миллилитров.

Ранее сообщалось, что цена на красную икру лососевой путины этого года в сетевых магазинах увеличилась до 20,4 тысячи рублей за килограмм. При этом самым дорогим видом стала икра нерки – ее стоимость варьировалась от 14,8 до 20,4 тысячи рублей за килограмм.