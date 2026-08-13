Разлив нефти произошел при опрокидывании нефтевоза в Самарской области

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Разлив сырой нефти произошел при опрокидывании нефтевоза в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на 37-м километре автодороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки в районе села Шпановка Кошкинского района. В результате опрокидывания нефтевоза Sitrak пострадал мужчина 1979 года рождения.

В настоящее время объем и площадь загрязнения уточняются. Возгорания не случилось. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 19 человек и шесть единиц техники.

Ранее небольшая утечка нефти была зафиксирована в порту Новороссийска. Инцидент произошел в ходе выполнения погрузочных операций с танкером T. Semahat. Вскоре специалистам удалось локализовать разлив.

