В МИД назвали неприемлемыми заявления Японии о визите Путина на Итуруп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы. Комментарий дипломата размещен на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что японские высокопоставленные лица дошли до того, что развязно указывают Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее руководитель.

Захарова отметила, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России.

Путин посетил остров Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом президента РФ на Курильские острова. Во время учений Тихоокеанского флота он заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

Однако, по словам российского лидера, Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев также заявил, что японская сторона предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности РФ, участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине.

После этого японский МИД высказал протест, указав, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее ведомство вызвало российского посла в Токио, который указал иностранным коллегам, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский также сообщил, что право России на Курильские острова неоспоримо, поскольку она первая их открыла, освоила и окончательно взяла под контроль в ходе Второй мировой войны.

В свою очередь, премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Путина на "исконно японский" остров Итуруп является несовместимым с позицией Токио по вопросу северных территорий. Она подчеркнула, что поездка главы российского государства способна негативно отразиться на перспективах двусторонних отношений.

