Путин заявил, что Россия не угрожает безопасности Японии

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Владимир Путин заявил, что Москва не имеет претензий к Японии и не угрожает ее безопасности. Такое заявление он сделал на учениях Тихоокеанского флота.

При этом глава государства отметил, что Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз.

"Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей. Страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции", – сказал Путин.

Президент также напомнил, что у Японии есть территориальные претензии к России по Курильским островам. Однако, как отметил Путин, эти территории закреплены за Россией международными документами по итогам Второй мировой войны.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о необходимости межправительственных контактов с Россией. При этом он указал, что политика Токио в отношении Москвы, включая санкционные меры, остается неизменной.

До этого с призывом постепенного налаживания отношений между Японией и Россией выступал японский депутат Седзи Нисида. Тогда чиновник назвал первостепенной задачей возвращение взаимной поддержки между государствами.

Однако замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркивал, что восстановление диалога между государствами возможно только при условии, что японские власти прекратят свою враждебную политику в отношении РФ.