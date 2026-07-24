Глава МИД Японии Мотэги заявил о необходимости межправительственных контактов с Россией

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Для надлежащего управления российско-японскими отношениями необходимы межправительственные контакты, считает глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках своего выступления дипломат напомнил, что ему удалось пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на приветственном ужине в Маниле. Они кратко обменялись приветствиями, а также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Несмотря на это, Мотэги указал, что политика Токио в отношении Москвы, включая санкционные меры, остается неизменной. Министр подчеркнул, что эта позиция Японии, как они и ранее заявляли, остается прежней, и страна продолжит принимать надлежащие меры, исходя из того, что отвечает национальным ее интересам.

С призывом постепенного налаживания отношений между Японией и Россией выступил также депутат от правящей в стране партии ЛДП Седзи Нисида еще в июне. Тогда чиновник назвал первостепенной задачей возвращение взаимной поддержки между государствами.

Однако замминистра иностранных дел России Андрей Руденко до этого уточнял, что восстановление диалога между государствами возможно только при условии, что японские власти прекратят свою враждебную политику в отношении РФ, которая, по его мнению, не соответствует национальным интересам Японии и ее граждан.

Более того, дипломат обращал внимание на действия японского руководства, направленные на милитаризацию страны и усиление военно-технической поддержки Украины.