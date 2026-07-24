Три человека пострадали в ДТП на Бесединском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека пострадали в результате аварии на Бесединском шоссе в Москве. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел возле дома 15. Там столкнулись два автомобиля. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств ДТП.

В связи с аварией движение в сторону области затруднено на 1,5 километра. Автомобили проезжают по одной полосе из трех.

Ранее авария произошла на Рублевском шоссе возле станции метро "Кунцевская". Там столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек, он был доставлен в больницу.

