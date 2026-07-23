Агентство "Москва": один человек пострадал при столкновении машин у станции "Кунцевская"

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Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе около станции "Кунцевская" столичного метрополитена. В результате пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Он был госпитализирован", – говорится в сообщении.

На место ДТП прибыли экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее два авто столкнулись на пересечении Щелковского шоссе и улицы 15-я Парковой в Москве. В результате пострадали четыре человека.

До этого в Аркадакском районе Саратовской области при опрокидывании автомобиля Chevrolet Niva погибли два человека – водитель и пассажир. Еще одного пострадавшего доставили в медучреждение.