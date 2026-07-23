Агентство "Москва": один человек пострадал при столкновении машин у станции "Кунцевская"

23 июля, 16:37Происшествия
Фото: depositphotos/svedoliver
Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе около станции "Кунцевская" столичного метрополитена. В результате пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
"Он был госпитализирован", – говорится в сообщении.
На место ДТП прибыли экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее два авто столкнулись на пересечении Щелковского шоссе и улицы 15-я Парковой в Москве. В результате пострадали четыре человека.
До этого в Аркадакском районе Саратовской области при опрокидывании автомобиля Chevrolet Niva погибли два человека – водитель и пассажир. Еще одного пострадавшего доставили в медучреждение.
ДТП произошло на Рублевском шоссе в направлении Кутузовского проспекта