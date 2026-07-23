ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области

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Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам инфраструктуры в порту Южный в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

В итоге поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Ранее украинские власти признали, что суда перестали заходить в порты Украины. Решение принимали судовладельцы, а страна не вводила каких-либо ограничений. Они добавляли, что правительство работает над восстановлением судоходства.

