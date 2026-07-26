Усадьбе на Гончарной улице вернут исторический цвет фасадов

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты нашли оливковый цвет фасадов в ходе реставрации главного дома городской усадьбы П. И. Антипина – Д. А. Прохоровой на Гончарной улице в Москве. Благодаря этому они вернут объекту культурного наследия регионального значения его исторический облик, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание находится в доме 27/6.

"Реставрационные находки не редкость, но каждая из них ценна. Именно такие открытия помогают возвращать подлинный облик памятников архитектуры. К примеру, когда реставраторы расчищали фасады главного дома городской усадьбы П. И. Антипина – Д. А. Прохоровой на Гончарной улице, они раскрыли первоначальный оливковый цвет", – указал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме того, специалисты нашли ранее заложенные оконные проемы. В настоящее время работы ведутся на дворовых фасадах, в рамках чего формируются оконные проемы, восстанавливаются лепной декор и гладкая штукатурка стен.

В ближайшее время специалисты начнут работать со стороны улицы, где восстановят утраченный лепной декор. Его элементы уже воссоздают в мастерских. С наступлением холодов начнется реставрация интерьеров. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее на Арбате началась реставрация городской усадьбы XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты обновят фасады и кровлю здания.