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26 июля, 17:25

Город

Усадьбе на Гончарной улице вернут исторический цвет фасадов

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты нашли оливковый цвет фасадов в ходе реставрации главного дома городской усадьбы П. И. Антипина – Д. А. Прохоровой на Гончарной улице в Москве. Благодаря этому они вернут объекту культурного наследия регионального значения его исторический облик, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание находится в доме 27/6.

"Реставрационные находки не редкость, но каждая из них ценна. Именно такие открытия помогают возвращать подлинный облик памятников архитектуры. К примеру, когда реставраторы расчищали фасады главного дома городской усадьбы П. И. Антипина – Д. А. Прохоровой на Гончарной улице, они раскрыли первоначальный оливковый цвет", – указал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме того, специалисты нашли ранее заложенные оконные проемы. В настоящее время работы ведутся на дворовых фасадах, в рамках чего формируются оконные проемы, восстанавливаются лепной декор и гладкая штукатурка стен.

В ближайшее время специалисты начнут работать со стороны улицы, где восстановят утраченный лепной декор. Его элементы уже воссоздают в мастерских. С наступлением холодов начнется реставрация интерьеров. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее на Арбате началась реставрация городской усадьбы XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты обновят фасады и кровлю здания.

Реставрацию дворца-театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году

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