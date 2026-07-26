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26 июля, 15:35

Политика

Владимир Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта (ИИ) в России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ закладывает правовую основу для работы с большими фундаментальными моделями ИИ. В законе вводятся два ключевых понятия: суверенная и национальная большие фундаментальные модели.

Суверенной считается модель, разработанная российским юридическим лицом, полностью им контролируемая на всех этапах жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также создается российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты.

Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки. Им разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к этим данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности.

Кроме того, закон дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между тем, кто применяет модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее призвала не бояться ИИ и учиться им пользоваться. По ее словам, распространение технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни не должно вызывать страх.

Исследование показало, что 61% россиян в той или иной степени доверяют ИИ. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет показала наиболее высокий уровень полного доверия.

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