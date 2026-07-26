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26 июля, 21:58

Политика

Путин выразил уверенность, что Украина потеряет свои западные земли

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Киев рано или поздно утратит свои западные земли, которые были подарком от генсека СССР Иосифа Сталина. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

"Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как – в рамках единого государства. Видимо и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня", – сказал он.

По словам российского лидера, Украина потеряет земли, которые ранее принадлежали Польше и Венгрии. Он заверил, что спецоперация завершится победой России.

Вместе с тем, как указал президент России, Москва не начинала боевые действия на Украине, она только отвечает на развязанный киевским режимом конфликт. Он обратил внимание, что со стороны России агрессия отсутствует. При этом он добавил, что в настоящее время Киев публично возрождает нацистскую идеологию, демонстрируя агрессию в отношении мирных граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к условиям спецоперации с точки зрения экономики и способа принятия решений. Поэтому, по его словам, страна может себе позволить продолжать боевые действия.

Песков также прокомментировал настроения россиян по поводу продолжающихся боевых действий. По словам представителя Кремля, люди хотят, чтобы война закончилась, и предпочли бы мир. Однако он подчеркнул, что люди желали бы, чтобы мир пришел вместе с победой.

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