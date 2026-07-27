Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 16:48

Общество

Почти 94% абитуриентов подали заявления в вузы через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/News.ru/Алексей Белкин

Почти 94% абитуриентов (почти 1,3 миллиона человек) подали заявления в высшие учебные заведения через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Минцифры в своем канале на платформе MAX.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 77%. Всего через портал было подано 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в 2025 году. При этом 552 тысячи заявлений отслеживались или редактировались на портале после офлайн-подачи.

После зачисления все студенты смогут перейти из "Госуслуг" в чат своего курса в MAX. Также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка.

Иностранные абитуриенты подали 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, которое позволяет поступить в вуз еще до визита в Россию.

Самыми востребованными специальностями стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Чаще всего абитуриенты выбирали для поступления Москву и Санкт-Петербург.

Минобрнауки ранее предложило разработать новую цифровую платформу "Университеты". Она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.

Минобрнауки РФ предложило создать платформу для поступления в вузы в онлайн-формате

Читайте также


образованиеобществотехнологии

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика