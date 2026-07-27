Почти 94% абитуриентов подали заявления в вузы через "Госуслуги"

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Почти 94% абитуриентов (почти 1,3 миллиона человек) подали заявления в высшие учебные заведения через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Минцифры в своем канале на платформе MAX.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 77%. Всего через портал было подано 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в 2025 году. При этом 552 тысячи заявлений отслеживались или редактировались на портале после офлайн-подачи.

После зачисления все студенты смогут перейти из "Госуслуг" в чат своего курса в MAX. Также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка.

Иностранные абитуриенты подали 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, которое позволяет поступить в вуз еще до визита в Россию.

Самыми востребованными специальностями стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Чаще всего абитуриенты выбирали для поступления Москву и Санкт-Петербург.

Минобрнауки ранее предложило разработать новую цифровую платформу "Университеты". Она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.