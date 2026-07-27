ЦБ подготовил нормативную базу для запуска рынка криптовалют в России

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Банк России завершил работу над первыми проектами нормативных актов для запуска организованного рынка криптовалют в стране. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, ЦБ детально проработал условия для проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим таких торгов пропишут в правилах биржи, которая начнет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на данные инструменты.

Помимо этого, сформулированы требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Минимальный размер собственного капитала участника рынка должен составлять 50–250 миллионов рублей.

Конкретная сумма зависит от специфики его деятельности, в частности от того, собирается ли он взаимодействовать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов. Имущество, формирующее капитал, должно быть ликвидным, а входящие в него средства – иметь высокое кредитное качество.

Те же требования предъявляются к операторам электронных платформ, функции которых начнут выполнять операторы информационных систем. Они станут проводить расчеты по цифровым финансовым активам с применением номинального счета.

ЦБ также планирует определять правила учета цифровых валют и цифровых прав, состав сведений о депонентах, получателях доступа к системе и учитываемых активах. Регулятор устанавливает требования к открытию и ведению цифровых и иных счетов.

Вместе с тем Центробанк собирается вести учет цифровых депозитариев. Разработка нормативных актов станет первым этапом создания правовой базы для обращения криптовалют в России.

Закон, предусматривающий комплексное регулирование обращения цифровых валют и цифровых прав в России, ранее одобрил Совфед. Документ закрепляет правила деятельности криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также фиксирует условия приобретения криптовалют инвесторами.

