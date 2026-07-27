Причиной ДТП на Калужском шоссе в Москве стал выезд BMW на встречную полосу

Фото: телеграм-канал "Новая Москва.ТиНАО"

Причиной столкновения BMW с грузовиком на Калужском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, стал выезд легкового авто на встречную полосу. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе села Вороново вечером 27 июля. В районе ДТП движение затруднено на 1,5 километра. По данным СМИ, скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, в аварию попал мотоциклист, однако он отказался от госпитализации.

По предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. После удара оба транспортных средства загорелись.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.

Ранее три человека пострадали в результате аварии на Бесединском шоссе в Москве. Инцидент произошел возле дома 15. Там столкнулись два автомобиля. В связи с аварией движение в сторону области было временно затруднено на 1,5 километра.