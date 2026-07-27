27 июля, 20:16Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном после просьбы о встрече
Фото: whitehouse.gov
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с представителями США. Об этом он заявил журналистам, подтвердив готовность к переговорам для возможного заключения соглашения, передает РИА Новости.
Он выразил надежду, что из этого "может выйти кое-что хорошее". По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран уже ведут переговоры.
Трамп отметил, что существует большой шанс на достижение результата, однако, если это окажется не так, США продолжат наносить удары по Ирану.
Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась в феврале 2026 года после взаимных военных ударов США, Израиля и Ирана. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о взаимодействии, режим прекращения огня оказался недолгим, и в июле эскалация конфликта возобновилась.
Через некоторое время командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи пообещал, что Тегеран начнет отвечать гибелью американских военных на смерть каждого иранца.
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