Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном после просьбы о встрече

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с представителями США. Об этом он заявил журналистам, подтвердив готовность к переговорам для возможного заключения соглашения, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что из этого "может выйти кое-что хорошее". По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран уже ведут переговоры.

Трамп отметил, что существует большой шанс на достижение результата, однако, если это окажется не так, США продолжат наносить удары по Ирану.

Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась в феврале 2026 года после взаимных военных ударов США, Израиля и Ирана. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о взаимодействии, режим прекращения огня оказался недолгим, и в июле эскалация конфликта возобновилась.

Через некоторое время командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи пообещал, что Тегеран начнет отвечать гибелью американских военных на смерть каждого иранца.