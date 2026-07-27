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27 июля, 20:16

Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном после просьбы о встрече

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с представителями США. Об этом он заявил журналистам, подтвердив готовность к переговорам для возможного заключения соглашения, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что из этого "может выйти кое-что хорошее". По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран уже ведут переговоры.

Трамп отметил, что существует большой шанс на достижение результата, однако, если это окажется не так, США продолжат наносить удары по Ирану.

Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась в феврале 2026 года после взаимных военных ударов США, Израиля и Ирана. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о взаимодействии, режим прекращения огня оказался недолгим, и в июле эскалация конфликта возобновилась.

Через некоторое время командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи пообещал, что Тегеран начнет отвечать гибелью американских военных на смерть каждого иранца.

США нанесли новые удары по Ирану

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