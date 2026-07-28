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Иракская разведка задержала членов группировки, которые обстреляли несколько объектов на территории Ирака и признались в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщает Dijlah TV со ссылкой на советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касема аль-Абуди.

По его словам, одна из разведывательных групп, занимающихся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. В ходе следствия задержанные подтвердили, что действуют в интересах Украины.

Аль-Абуди не стал называть конкретный перечень объектов, которые подверглись атакам. Он подчеркнул, что расследование инцидентов с обстрелами требует крайне тщательного подхода.

25 июля украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк, еще один получил ранения. МИД Ирана решительно осудил произошедшее, назвав инцидент нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасным. Он указал, что Киев провоцирует очередной виток напряженности.