Один человек погиб при ударах ВСУ по Белгородской области

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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил Оперштаб региона.

В Белгороде вражеский дрон ударил по коммерческому объекту. Местный житель скончался на месте от полученных травм. Второй пострадавший с множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки будет направлен в областную клиническую больницу.

Еще один инцидент произошел в Глотове Грайворонского округа. В результате детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями госпитализирован в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Керчи. Пострадали 10 человек. Трое жильцов, включая ребенка, госпитализированы. В здании произошел пожар.

