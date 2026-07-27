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27 июля, 10:20

Происшествия

В Ярославской области один человек пострадал при массовой атаке дронов

Фото: mil.ru

Ярославская область утром 27 июля подверглась массовой атаке БПЛА, один человек пострадал. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

"Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 40 беспилотников", – написал он.

В результате случившегося мужчина получил осколочные ранения. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены машины, в нескольких домах оказались выбиты стекла. Губернатор заверил, что всем пострадавшим власти предоставят компенсацию.

Вместе с тем в регионе после отражения атаки беспилотников сохраняется угроза обнаружения обломков, которые могут быть важны для следствия. Евраев попросил жителей не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При нахождении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.

"Подразделения министерства обороны, сотрудники министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага", – добавил губернатор.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион переживает самую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. Силы ПВО работают на территории республики, сбиты несколько БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал. Бречалов предупредил, что пока опасность все еще сохраняется.

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