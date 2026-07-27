Многоквартирный дом поврежден в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону

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Многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получил повреждения в результате воздушной атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в мессенджере MAX.

По его словам, для жителей пострадавшего здания уже разворачивают пункт временного размещения с необходимой инфраструктурой. В ПВР будут оборудованы спальные места, а людям предоставят горячее питание и напитки.

К месту происшествия также направили автобусы, которые временно послужат пунктами обогрева для эвакуированных граждан.

Ранее в результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 12 человек. Из них двое детей. Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.