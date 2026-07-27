Помещение для бизнеса выставлено на торги в Тверском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе Москвы на городские торги выставили нежилое помещение свободного назначения. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Объект, общая площадь которого составляет 254,2 квадратного метра, находится на Долгоруковской улице. Помещение расположено на втором этаже, что, по словам Пуртова, удобно для организации офиса или образовательного центра.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 августа. Сами торги пройдут 18-го числа в электронной форме на площадке "Росэлторг". Глава ведомства подчеркнул, что такой формат обеспечивает равные условия и прозрачность сделки для всех участников. Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Побороться за еще одно крупное коммерческое помещение можно будет на торгах, которые намечены на 6 августа. В эту дату пройдет аукцион, на котором предприниматели смогут приобрести объект площадью 185,2 квадратного метра.

Он расположен на третьем этаже делового центра на Пятницком шоссе. Помещение имеет свободное назначение, что позволит использовать его как под офис, так и для размещения организаций сферы услуг.

