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27 июля, 19:42

Политика

Песков заявил, что нынешний кризис сплотил россиян

Фото: kremlin.ru

Происходящий в России кризис стал идеальным для граждан страны, так как он сплотил общество и сделал его сильнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что кризис помогает стране продвигать и развивать технологический и информационный суверенитет. Благодаря этому все россияне, независимо от их политических взглядов, объединились вокруг страны. Это, по мнению Пескова, уникальная способность российского общества.

Ранее Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа. Он добавил, что именно сейчас формируется новое мироустройство.

По его словам, россияне отвечают на внешнюю агрессию сплоченностью. Кроме того, вся страна поддерживает бойцов СВО, которые героически сражаются за Родину.

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