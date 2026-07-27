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27 июля, 20:44

Экономика

Россельхознадзор уничтожил 39 тысяч роз из Армении

Фото: 123RF.соm/brillianata

В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Цветы перевозили в грузовике под управлением гражданина Белоруссии. Машина следовала из Минской области в Москву. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки.

Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками Смоленской таможни изъяли 39,2 тысячи цветов. При досмотре грузового отсека документы на растения отсутствовали.

"На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение", – отметили в ведомстве.

Уничтожение роз связано с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию.

Ранее появилась информация о том, что Россельхознадзор установит ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Армении. Мера связана с результатами инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении, проведенной в период с 14 по 21 июля 2026 года.

Россельхознадзор направил обращение в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики с просьбой временно прекратить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий, предназначенной для экспорта в Россию.

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