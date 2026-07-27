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27 июля, 19:10

Политика

Путин и Пашинян в разговоре отметили необходимость референдума в Армении по ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян провели телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Армении, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – Прим. ред.) в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз", – сказано в публикации.

В частности, речь зашла о необходимости проведения в Армении в короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Пашинян заявил, что правительство его страны будет решать вопрос с референдумом после подачи заявки на членство в Евросоюзе.

"В то же время премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать вышеупомянутые вопросы путем открытого, основанного на партнерстве и дружбе диалога", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.

Также лидеры обменялись мнениями по вопросам, связанным с двусторонними экономическими отношениями.

Пашинян выразил мнение, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза. Он попросил Путина принять меры для урегулирования проблемы.

Ранее 27 июля Кремль анонсировал международный телефонный разговор российского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все подробности российская сторона даст после завершения беседы.

Кремль в конце мая опубликовал совместное заявление Путина, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова по поводу намерения Армении вступить в Евросоюз. Политики разделили позицию о необходимости проведения референдума о вступлении армянской стороны в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

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