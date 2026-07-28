РИА Новости: прокуратура просит ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В ходатайстве указано, что НМИЦ онкологии имени Блохина представил данные о том, что Чекалина "по состоянию здоровья может участвовать в судебных заседаниях с учетом соблюдения рекомендаций врачей". По утверждению прокуратуры, это обстоятельство свидетельствует, что текущая мера пресечения не обеспечивает явку обвиняемой в суд и "не исключает возможности воспрепятствовать производству по делу, скрыться от суда".

Ведомство также выявило нарушение установленных обязанностей блогера. В мае этого года на анкетные данные Чекалиной были приобретены билеты на железнодорожный транспорт из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Прокуратура настаивает, что домашний арест в данной ситуации более эффективно обеспечит цели уголовного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд столицы возобновит рассмотрение уголовного дела Чекалиной 30 июля.

Валерию и Артема Чекалиных в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов. Для этого экс-супруги предоставили в банк ложные документы.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не выявили.