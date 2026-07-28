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28 июля, 04:27

Спорт

Умер главный тренер баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Скончался президент и главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В организации назвали смерть Сандлера невосполнимой утратой для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола.

"Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу "Динамо" прошло большой путь и добилось значимых побед", – добавили в клубе.

По информации портала VladNews, Сандлер погиб в результате аварии на гидроцикле во Владивостоке. Гидроцикл спортсмена врезался в дамбу и налетел на камни. Он погиб до прибытия бригады скорой помощи.

Сандлер начал профессиональную тренерскую карьеру в 2014 году в клубе "Спартак-Приморье". Уже в дебютном сезоне он привел команду, вышедшую в плей-офф с восьмого места, к серебряным медалям Суперлиги и бронзе Кубка России. В 2023 году Сандлер возглавил баскетбольный клуб "Динамо", а в сезоне-2023/2024 привел его к первому чемпионству в Суперлиге.

Всего в качестве главного тренера специалист провел 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, одержав 144 победы (69%). Он является двукратным чемпионом Суперлиги (2016, 2024) и единственным российским тренером, выигрывавшим регулярный чемпионат с тремя разными командами (2016, 2018, 2026).

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