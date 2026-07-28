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28 июля, 09:06

Шоу-бизнес

Дело блогера Лерчек передали другому судье

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передали другому судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебной картотеки.

Заседание по делу назначено на 30 июля. В картотеке Гагаринского районного суда в качестве судьи, который будет рассматривать дело, теперь указан Алишер Ларин.

При этом в июне материалы дела, которое приостанавливали до выздоровления Чекалиной, были переданы судье Джемалу Курбанову.

Валерию и Артема Чекалиных в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, а ее бывший муж сознался только в неуплате налогов. Спустя время он был осужден на 7 лет.

Позже суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Спустя время СМИ сообщили, что прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения блогеру с запрета определенных действий на домашний арест.

По последним данным, Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не выявили.

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу блогера Лерчек

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