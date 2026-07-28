Развлекательную программу подготовили ко второму Ночному велофестивалю в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Насыщенная развлекательная программа ожидает участников Ночного велофестиваля в Москве, который пройдет по Садовому кольцу. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В этом году программа второго Ночного велофестиваля вновь объединит музыку, свет и спорт. Такие заезды давно стали большим городским праздником", – отметил он.

На сцене фестиваля запланированы диджей-батл, экстрим-шоу джамперов и трюковое велошоу. Также выступит группа Filatov&Karas. Кроме того, состоится награждение победителей конкурса костюмов – заявки на участие в нем принимаются до 28 июля включительно. Гостей ждут розыгрыши призов от партнеров.

В фестивальном городке будут работать веломастерские и пункты проката, интерактивные зоны с призами: колесо фортуны, мгновенные подарки и протеиновые батончики. Также организуют фотозоны, угощения, розыгрыши и конкурсы. Перед стартом профессиональные спортсмены проведут разминку для всех участников. Для тех, кто хочет найти компанию для заезда, будет работать тематическая зона знакомств.

На маршруте разместят четыре развлекательные точки. Там выступят райдеры в световых костюмах, покажут шоу со светящимся реквизитом, представление с LED-флагами и велосимулятор.

Колонны будут стартовать раздельно в 21:00, 22:00 и 23:00. При регистрации можно выбрать удобный слот. Организаторы просят заранее ознакомиться с правилами и приезжать к выбранному времени старта.

Ранее в Дептрансе напоминали, что всего в текущем году пройдут шесть велофестивалей. Уже состоялись весенний, первый детский и первый ночной фестивали.

Второй ночной фестиваль пройдет 1 августа, 5 сентября – второй детский, а 12 сентября – осенний фестиваль. Решение об увеличении количества такого рода мероприятий было принято, поскольку они нравятся жителям и гостям столицы.