Bloomberg: ЕК планирует включить 1,6 тыс компаний в новый пакет санкций против РФ

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Еврокомиссия намерена принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре и внести в него 1,6 тысячи компаний. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в Брюсселе.

По данным агентства, такой шаг должен компенсировать ослабление предыдущего, 21-го пакета. В нем страны Евросоюза фактически исключили запрет на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны, а также отказались от ограничений на импорт рыбы из России.

Если решение будет принято, черный список ЕС вырастет в 1,5 раза. Сейчас в него внесены порядка 3,1 тысячи предприятий и физических лиц из разных стран – это уже рекордный показатель в санкционной истории Евросоюза.

СМИ отмечает, что подтвердить информацию ни в Еврокомиссии, ни в дипломатической службе ЕС не удалось. Не уточняется также, идет ли речь только о фирмах из России и Белоруссии или о компаниях и из других стран.

23 июля глава евродипломатии Кайя Каллас сообщила о согласовании 21-го пакета антироссийских санкций. Она назвала его самым большим за последние 4 года.

Рестрикции были введены в тот же день, они затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попали 14 криптоплатформ из других государств.

