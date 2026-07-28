Путин поручил начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном по ВТС

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Владимир Путин поручил начать переговоры о корректировке соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Казахстаном и Узбекистаном, сообщает телеканал "360" со ссылкой на президентские указы.

Документами глава государства одобрил предложение правительства о проведении переговоров с двумя странами. Участники должны подготовить протоколы, которые внесут изменения в действующие договоренности о военно-техническом взаимодействии.

Речь идет о соглашениях, принятых в 2013 и 2016 годах.

Ранее российский президент отметил, что Россия и Казахстан активно взаимодействуют в реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг". Он указал на то, что поставки по коридору растут, а с начала 2026 года они увеличились на 10%.

