28 июля, 20:58Происшествия
Средства ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
Перехват осуществлялся дежурными средствами ПВО с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской областей, а также:
- Калужской области;
- Курской области;
- Липецкой области;
- Ленинградской области;
- Рязанской области;
- Тульской области;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- республикой Крым;
- акваторией Азовского моря;
- акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что в Черном море был поражен сухогруз с оружием для ВСУ, он был уничтожен в 11 километрах к востоку от Одессы. Помимо этого, российская армия нанесла удар по перевалочному комплексу в порту Николаев, где хранилось оружие.