Средства ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся дежурными средствами ПВО с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской областей, а также:



Калужской области;

Курской области;

Липецкой области;

Ленинградской области;

Рязанской области;

Тульской области;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

республикой Крым;

акваторией Азовского моря;

акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Черном море был поражен сухогруз с оружием для ВСУ, он был уничтожен в 11 километрах к востоку от Одессы. Помимо этого, российская армия нанесла удар по перевалочному комплексу в порту Николаев, где хранилось оружие.

