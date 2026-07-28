Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 20:58

Происшествия

Средства ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

Перехват осуществлялся дежурными средствами ПВО с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской областей, а также:

  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Ленинградской области;
  • Рязанской области;
  • Тульской области;
  • Московским регионом;
  • Краснодарским краем;
  • республикой Крым;
  • акваторией Азовского моря;
  • акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Черном море был поражен сухогруз с оружием для ВСУ, он был уничтожен в 11 километрах к востоку от Одессы. Помимо этого, российская армия нанесла удар по перевалочному комплексу в порту Николаев, где хранилось оружие.

Читайте также


происшествия

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика