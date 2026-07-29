Совбез РФ назвал терроризмом атаки ВСУ на склады Wildberries

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Удары Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries являются терроризмом и военным преступлением. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Масленников в интервью газете "Ведомости".

"Давайте называть вещи своими именами. Конечно, это терроризм и военное преступление. Кстати, верховный комиссариат ООН по правам человека именно так и трактует события в Котовске и Электростали", – указал он.

По словам Масленникова, в случае с Wildberries, как и со всеми подобными преступлениями, психологический и социально-политический эффект явно доминирует. При этом экономический ущерб от атак, по оценке замсекретаря СБ, точечный и скорее символический.

"Очевидно, что бизнес платформы останется устойчивым, даже несмотря на временный вывод из строя значимой доли логистических мощностей. Расчет на дестабилизацию внутренней среды через удары по гражданской критической инфраструктуре", – добавил Масленников.

Он также отметил, что Киев своими атаками пытался дестабилизировать малый бизнес и добиться медийного эффекта. Маркетплейсы воспринимаются как символ привычного потребления и стабильного быта, а удар по таким объектам прежде всего отражается на обычных людях.

Продавцы и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами. В свою очередь, нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке, создавая локальные экономические потери.

"Для отдельных организаций малого бизнеса такие потери могут быть весьма существенными, хотя для экономики в целом они носят очень ограниченный характер", – подчеркнул Масленников.

Атаки на логистические центры Wildberries начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Целями для ударов становились в том числе объекты маркетплейса в Новосаратовке в Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Сообщалось и об эвакуациях в логистических центрах Wildberries в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и удмуртском Сарапуле.