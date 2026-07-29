29 июля, 04:40Происшествия
Число жертв землетрясения в Японии достигло 13 человек
Фото: ТАСС/AP
Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает РИА Новости.
Она добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся.
Два мощных землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю 28 июля. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.
В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.
Помимо этого, в результате землетрясения взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Несколько человек погибли, само здание получило серьезные повреждения.
В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии