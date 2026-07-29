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29 июля, 04:40

Происшествия

Число жертв землетрясения в Японии достигло 13 человек

Фото: ТАСС/AP

Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

Она добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся.

Два мощных землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю 28 июля. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.

В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Помимо этого, в результате землетрясения взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Несколько человек погибли, само здание получило серьезные повреждения.

В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

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