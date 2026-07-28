Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

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Более 50 человек пострадали в результате землетрясения на японском острове Кюсю. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные медицинского центра Яцусиро в городе Хикава, расположенном в префектуре Кумамото.

Все раненые были доставлены в медучреждения. Более детальная информация не раскрывается.

Вместе с тем в большом торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв. Вертолет канала зафиксировал на камеру значительные повреждения здания. Там частично обрушилась одна из стен, в результате чего оголился металлический каркас. Также пострадала крыша.

При этом, связано ли случившееся с землетрясением, на данный момент, неизвестно. Как уточнил NHK, ТЦ был открыт во вторник, а после подземных толчков посетителей эвакуировали.

Мощные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в районе Кумамото на острове Кюсю во вторник, 28 июля. Очаг сейсмической активности залегал на глубине около 10 километров.

В связи со случившимся Главное метеорологическое агентство страны объявило предупреждение о цунами высотой до 1 метра для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

Повторное землетрясение было зарегистрировано спустя примерно час. Его магнитуда установилась на уровне 6,1. Сейсмособытия вызвали пожары, а также повреждения дорог и мостов. Кроме того, в некоторых районах возникли перебои с электричеством.