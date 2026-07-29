Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Политика
Главная / Новости /

Депутат Делягин: рестораны должны предоставлять гостям бесплатную питьевую воду

В Госдуме хотят обязать рестораны обеспечивать посетителей бесплатной водой

Фото: depositphotos/emprise

Заведения общественного питания в России могут обязать предоставлять гостям бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, обратившись к министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

По словам депутата, сейчас многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. В своем обращении он описывает несколько типичных ситуаций: клиенту могут не сообщить, что заведение продает только дорогую бутилированную воду премиальных марок, официант настойчиво предлагает "попить хотя бы воды" в ожидании заказа, либо само обслуживание необоснованно затягивается в расчете на то, что посетитель сам попросит воды, которая в итоге окажется "золотой".

"Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода", – приводит ТАСС обращение Делягина.

Парламентарий считает, что введение такой нормы в 2026 году позволит повысить культуру обслуживания, снизить общий уровень раздражения людей и улучшить отношение к предпринимателям. При этом он уточнил, что требование не должно распространяться на регионы, населенные пункты и их части, где качество водопроводной воды исключает возможность ее использования в пищу даже после фильтрации.

Ранее стало известно, что российские заведения общественного питания стали чаще сокращать ассортимент блюд, чтобы компенсировать рост издержек и нехватку персонала. От части сложных и дорогостоящих позиций рестораны отказываются, одновременно упрощая рецептуры.

За последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 17–20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом.

"Сити": необычные сезонные меню в ресторанах Москвы

Читайте также


политикаобщество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика