Депутат Делягин: рестораны должны предоставлять гостям бесплатную питьевую воду

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Заведения общественного питания в России могут обязать предоставлять гостям бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, обратившись к министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

По словам депутата, сейчас многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. В своем обращении он описывает несколько типичных ситуаций: клиенту могут не сообщить, что заведение продает только дорогую бутилированную воду премиальных марок, официант настойчиво предлагает "попить хотя бы воды" в ожидании заказа, либо само обслуживание необоснованно затягивается в расчете на то, что посетитель сам попросит воды, которая в итоге окажется "золотой".

"Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода", – приводит ТАСС обращение Делягина.

Парламентарий считает, что введение такой нормы в 2026 году позволит повысить культуру обслуживания, снизить общий уровень раздражения людей и улучшить отношение к предпринимателям. При этом он уточнил, что требование не должно распространяться на регионы, населенные пункты и их части, где качество водопроводной воды исключает возможность ее использования в пищу даже после фильтрации.

Ранее стало известно, что российские заведения общественного питания стали чаще сокращать ассортимент блюд, чтобы компенсировать рост издержек и нехватку персонала. От части сложных и дорогостоящих позиций рестораны отказываются, одновременно упрощая рецептуры.

За последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 17–20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом.