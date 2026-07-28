Медведев заявил, что в мобилизации в РФ нет никакой необходимости

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В России нет необходимости проводить мобилизацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

Распространяемые в соцсетях слухи о возможной мобилизации Медведев назвал частью вражеской пропаганды.

"Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения", – пояснил зампред Совбеза.

Он добавил, что такие вбросы активизировались в преддверии выборов. В качестве примера он привел псевдоагитацию, призывающую идти служить по контракту, "не дожидаясь" призыва.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о возможной осенней мобилизации в России "неограниченным полетом его фантазии". Он подчеркнул, что Вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев, а слова лидера Украины могут быть связаны с тем, что он употребляет наркотики.

