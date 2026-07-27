Биолог Глазков посоветовал не подходить к паукам каракуртам ближе чем на метр

Пауки-каракурты расширяют ареал обитания в России и двигаются с юга на север, уверяют СМИ. Действительно ли это так и чем может быть опасен этот паук в случае укуса, разбиралась Москва 24.

Степи и полупустыни

Ареал обитания смертельно опасных пауков-каракуртов расширяется и может дойти до Москвы, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на экспертов. Уточняется, что пауков уже обнаружили в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях.

В связи с климатическими изменениями не исключено их появление и на более северных территориях. Энтомолог Федор Мартыновченко пояснил журналистам, что в будущем единичные особи способны оказаться даже в Москве и Подмосковье. По мнению эксперта, каракурты могут попасть в столицу вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных регионов.

При этом, если в центральной части страны каракурты появляются эпизодически, в южных регионах они представляют реальную угрозу. По данным СМИ, в Астраханской области с начала года от укусов паука пострадали 14 человек. В свою очередь, в Волгоградской области было зафиксировано семь случаев, причем один едва не закончился трагедией. В июле 2026 года 15-летнего подростка из Калачевского района доставили в больницу в критическом состоянии. Парень получил укус в стопу – острая жгучая боль мгновенно распространилась по ноге, а затем перешла на живот и поясницу, однако врачам удалось спасти молодого человека.

По словам старшего научного сотрудника зоологического музея МГУ, кандидата биологических наук Кирилла Михайлова каракурт – это действительно опасный паук, обладающий токсичным ядом. Однако в беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что вероятность того, что данная особь доберется до столичного региона, мала.





Кирилл Михайлов старший научный сотрудник зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Его ареал обитания ограничен степями и полупустынями. Севернее Саратовской области особи не доберутся. Кроме того, истории о попадании каракуртов в столичный регион с фруктами или стройматериалами также маловероятны.

Специалист подчеркнул, что эти пауки обитают у поверхности земли и не проявляют особенного желания перемещаться на вертикальных поверхностях.

Есть ли в Москве

При этом кандидат биологических наук Павел Глазков, напротив, заявил, что каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области. В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что этот вид членистоногих попадает в регион из Краснодарского края, Крыма и Оренбургской области.

"В целом у пауков есть другой уникальный способ расселения: молодые особи поднимаются на паутине и переносятся ветром на расстояние до нескольких сотен километров. Они могут прилететь из любого южного района, и, если климат и кормовая база окажутся подходящими, он успешно приживется. Однако о массовом засилье речи не идет, поскольку неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление", – подчеркнул эксперт.

Глазков уточнил, что каракурт – это паук с блестящим темным телом, длинными тонкими лапками и округлым брюшком, а у молодых и некоторых взрослых особей на верхней стороне спинки есть красные или красно-оранжевые пятна. В Московском регионе других крупных черных пауков нет, поэтому его легко идентифицировать даже без характерного рисунка.



Павел Глазков кандидат биологических наук Каракурт действительно ядовит, но нападает на человека только в случае угрозы. Особи устраивают гнезда в земле, и, если человек случайно засунет палец в нору или придавит паука, тот может укусить. Опасность представляют именно самки: они более агрессивны и ядовиты. Самцы значительно меньше и безобидны. Более того, после спаривания самка всегда съедает партнера, получая запас белка и питательных веществ.

Специалист предупредил, что при встрече с каракуртом не следует приближаться ближе чем на метр, давить его или тем более брать в руки. При этом, если паук заполз на человека, не нужно паниковать, кричать или резко двигаться – это может спровоцировать укус.

"Лучше спокойно дождаться, пока он уползет, либо подставить палочку, по которой он переберется. Также можно подойти к дереву и прислониться к нему тем местом, где сидит паук. Однако в случае укуса необходимо срочно обратиться в травмпункт", – посоветовал он.



Глазков подчеркнул, что каракурт является единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области. По его словам, в целом у всех особей есть ядовитые железы, однако в большинстве случаев их яд не смертелен для человека.



"При этом каракурт не единственный южный гость. Например, паук-оса (аргиопа) уже более пяти лет стабильно обитает в Москве и Подмосковье, успешно размножаясь. Самки достигают трех сантиметров, имеют округло-продолговатое брюшко с яркими черными поперечными полосами на желтом фоне. Самцы значительно мельче – около 0,5 сантиметра, невзрачные, с узким светло-бежевым брюшком и двумя продольными темными полосками", – объяснил специалист.

Аргиопа часто селится на дачных участках, уничтожая мух и комаров. Если ее не провоцировать, особь абсолютно спокойно будет обитать рядом, не принося никакого вреда, заключил Глазков.

При укусе – срочно в травмпункт

Ядовитые пауки-каракурты появились в российских городах

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила в беседе с Москвой 24, что каракурта можно обнаружить на дачных участках – в поленницах дров, на мусорных свалках и в других укрытиях. В целом он предпочитает держаться на уровне голени, невысоко от земли, но может заползать в палатки и обувь. По этой причине, не рекомендуется спать на открытом воздухе без защиты, чтобы случайно не задеть паука ногой.



Надежда Чернышова врач-терапевт Сам по себе укус каракурта не очень болезненный, его трудно заметить: человек может почувствовать лишь легкий укол. Однако через 10–30 минут (иногда чуть позже) начинает действовать яд. Он распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль, распространяющуюся по всему телу с опоясывающими ощущениями в груди и животе. Это ключевой симптом.

Врач добавила, что сопровождающие признаки включают повышенное потоотделение, одышку и температуру до 38 градусов. Также могут появиться нарушение сердечного ритма, слюнотечение, затрудненное глотание и сильный страх смерти.

"Действие обусловлено нейротоксином, который паук впрыскивает в кровь, однако смертельные исходы крайне редки. Несмотря на это, при укусе критически не рекомендуется отсасывать яд, также трогать поврежденное место или пытаться передавить либо перевязать его. Механические манипуляции (поглаживания, попытки "размять" рану) способствуют более быстрому распространению токсина по тканям и сосудам", – объяснила она.

При укусе нужно срочно отправиться в травмпункт за помощью. Там пострадавшему введут противокаракуртовую сыворотку, которая быстро нейтрализует токсин. Она имеется в регионах, где паук обитает постоянно, но, если сыворотки нет, врачи проводят детоксикацию с помощью капельниц. Также при возможности стоит поймать паука в банку и доставить в медицинское учреждение на анализ, заключила эксперт.