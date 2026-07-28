Власти Антальи заявили о проверке сообщений о мошенничестве при бронировании отдыха

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Муниципалитет турецкой Антальи начал проверку сигналов о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

"Мы получили информацию от представителей туристической отрасли о случаях мошенничества при бронировании отдыха. <...> Если факты подтвердятся, в отношении виновных будут незамедлительно приняты все предусмотренные законом меры", – заявили в муниципалитете.

Туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке ранее отметил, что с началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество, особенно при аренде бунгало.

По данным турецкой платформы Şikayetvar, за неделю количество жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Жалобы на сетевые отели увеличились на 58%, а на мошенничество при аренде автомобилей – на 46%.

В муниципалитете Антальи призвали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний и официальных платформ для бронирования.

Эксперты советуют россиянам проверять сайты перед оплатой путевок, а также никому не сообщать коды из СМС и номер банковской карты. Если предложение очень выгодное, стоит несколько раз убедиться в его реальности. Одной из самых частых схем мошенников являются фишинговые сайты, которые выглядят как страницы настоящих туристических ресурсов.