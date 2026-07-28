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28 июля, 11:10

Наука

Каплю янтаря редкой формы возрастом 40 млн лет нашли под Калининградом

Фото: ambercombine.ru

Уникальный каплевидный янтарь возрастом примерно 40 миллионов лет нашли в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, входящего в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех".

Образец имеет редкую для этой разновидности камня форму. С одной стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой – янтарь абсолютно плоский. Размер находки – 8 на 8 сантиметров, вес – 84 грамма. Экземпляр такого размера и формы обнаружен на комбинате впервые.

"Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю", – пояснила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Камень нашли на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку назвали его "Брокколи".

Янтарные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского самоцвета. Обычно такие редкие экземпляры выставляют на аукцион или передают в музеи. Найденную янтарную каплю решено отдать художникам комбината для создания уникального изделия.

Ранее там же удалось обнаружить уникальный самородок весом 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет. Образец состоит из двух видов солнечного камня – прозрачный и матовый янтарь. Его назвали "Юбиляр" в честь 80-летия Калининградской области.

Сердцевина имеет медовый оттенок с воздушными пузырьками. Внешняя оболочка, в свою очередь, состоит из прозрачного янтаря, в котором сохранились останки насекомых и фрагменты коры дерева.

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