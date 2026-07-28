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28 июля, 18:19

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ООН: более 400 млн африканцев не имеют доступа к питьевой воде

Более 400 млн африканцев не имеют доступа к питьевой воде – ООН

Фото: 123RF.com/borgogniels

Свыше 400 миллионов африканцев не имеют доступа к питьевой воде. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Клавер Гатете.

По словам представителя организации, которые приводит ТАСС, свыше 700 миллионов жителей стран Африки не получают безопасные санитарные услуги.

Гатете отметил, что такая ситуация негативно влияет на здоровье, производительность труда и качество жизни местного населения. Замгенсека ООН призвал африканские страны избегать раздельного планирования в области сельского хозяйства, водоснабжения, энергетики и борьбы с изменением климата. Он добавил, что эти сферы связаны между собой.

Гатете подчеркнул, что решение вопросов доступа к чистой воде и санитарным услугам является важным пунктом программы развития "Повестка-2063", которую принял Африканский союз в январе 2015 года.

В мае в Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку Эболы. ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной. В организации указали, что инфекция продолжает распространяться в республике. Вирус из ДРК распространился и на несколько других стран Африки.

В июле министерство связи и по делам СМИ ДРК сообщило, что общее число лабораторно подтвержденных летальных исходов в стране достигло 1 405 человек.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова в серийных объемах производить вакцину против нового штамма Эболы. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что уже передали Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма этого заболевания "Бундибугио".

Новости мира: число погибших от Эболы в Африке превысило 1 тысячу человек

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