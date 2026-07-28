Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности введен в столице в связи с грозой и усилением ветра до шквалистого, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Этот уровень предпоследний в шкале погодных предупреждений. Он сигнализирует об опасных метеоусловиях, способных привести к стихийным бедствиям и причинению материального ущерба.

Одновременно с этим в Москве продолжаются сильные дожди. До 21:00 28 июля в разных округах города, преимущественно в ТиНАО, будет идти ливень и град с штормовым ветром до 20 метров в секунду. Кроме того, фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду, в частности не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. На улицы также вышли бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты обследуют элементы водосточной инфраструктуры, а также очищают поверхности водоприемных колодцев от мусора.

