28 июля, 19:26Общество
Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оранжевый уровень погодной опасности введен в столице в связи с грозой и усилением ветра до шквалистого, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Этот уровень предпоследний в шкале погодных предупреждений. Он сигнализирует об опасных метеоусловиях, способных привести к стихийным бедствиям и причинению материального ущерба.
Одновременно с этим в Москве продолжаются сильные дожди. До 21:00 28 июля в разных округах города, преимущественно в ТиНАО, будет идти ливень и град с штормовым ветром до 20 метров в секунду. Кроме того, фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций.
Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду, в частности не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. На улицы также вышли бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты обследуют элементы водосточной инфраструктуры, а также очищают поверхности водоприемных колодцев от мусора.