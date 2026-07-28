Ливни с градом и штормовым ветром сохранятся в Москве до вечера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве продолжаются сильные дожди. Вплоть до 21:00 28 июля, в разных округах города, преимущественно в ТиНАО, будет идти ливень и град с штормовым ветром до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

"В городе идет мощный ливень, фиксируются сильные порывы ветра. <...> В результате порывов ветра фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур переведены на круглосуточное дежурство.

Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В пресс-службе столичного главка МЧС России также предупредили об ухудшении погоды и указали на то, что водителям необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегая при этом внезапных маневров.

Пешеходы, в свою очередь, должны обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на улице города вышли бригады ГУП "Мосводосток" – специалисты обследуют элементы водосточной инфраструктуры, а также очищают поверхности водоприемных колодцев от мусора.

Столичный Дептранс также посоветовал водителям снижать скорость и держать дистанцию, избегая резких маневров, а особую внимательность проявлять на мостах, эстакадах, съездах и спусках. В случае необходимости можно обратиться по телефонам 101, 112 и 8 (495) 637-31-01.

