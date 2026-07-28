Дело возбуждено после избиения ребенка в частном детском саду в Ингушетии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело после избиения 8-летнего мальчика в частном детском саду в Ингушетии. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Подозреваемой по делу проходит 58-летняя воспитательница. По данным ведомства, в результате противоправных действий женщины ребенок ударился головой об стол. Из-за особенностей развития и в силу возраста он был в беспомощном состоянии и не мог защититься.

Фигурантке вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением.

Об инциденте в частном детском саду в селении Кантышево Назрановского района стало известно 21 июля. В соцсетях распространилось видео, где воспитательница дважды ударила мальчика по голове.

