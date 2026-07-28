В ГД заявили, что отягчающая роль VPN не сделает его использование незаконным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Факт использования VPN и искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений не сделает эти технологии незаконными. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство подготовило законопроект об усилении уголовной ответственности за преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект, VPN и прокси-серверы.

"Само по себе использование этих технологий не преступление, ими пользуются миллионы людей каждый день, и абсолютно законно. Речь только о случаях, когда эти инструменты применяют для противоправных действий", – сказал депутат.

По словам Ткачева, законопроект может быть принят осенью после формирования нового состава Госдумы. Он отметил, что для борьбы с киберпреступностью принятие такой нормы станет правильным шагом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал странной инициативу Бастрыкина. Парламентарий напомнил, что VPN в России официально не запрещен, а закон ограничивает лишь его рекламу.

Он провел аналогию с кухонным ножом, пояснив, что большинство бытовых убийств совершается именно им, но столовые приборы при этом не запрещают. По мнению Журавлева, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно.